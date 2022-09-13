AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:41 Takip Et

Avrupa Birliği ülkeleri enerji bakanları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de toplantı yapacak