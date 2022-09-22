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AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidinin ardından yeni yaptırım paketi hazırlamaya ve Ukrayna'ya silah desteğini artırmaya karar verdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 09:30
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Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlayacak

AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlayacak
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını olağanüstü ve özel nitelikli toplantıya çağırdı.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantının bir kısmına katıldığını ve yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi paylaştığını söyledi.

Borrell, "Putin'in Ukrayna'yı yok etmeye çalıştığı çok açık. Askeri olarak başarısız olduğu için tüm ülkeyi farklı yollarla yok etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini, işgal edilen Ukrayna topraklarında yasa dışı referandum düzenlenmesinin planlandığını anımsatan Borrell, ayrıca Rusya'nın nükleer silah başta olmak üzere kitle imha silahları kullanma tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Borrell, Rusya'nın eylemlerinin dünya çapında barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bunu gıda ve enerji fiyatlarını yükselterek ciddi küresel sonuçlar doğurduğunu anlattı.

"Rusya'ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler derhal teklif edilecektir." diyen Borrell, bu yaptırımların diğer ortaklarla koordineli biçimde hazırlanacağını vurguladı.

Borrell, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını kullandığını anımsatarak, ülkenin uluslararası kabul görmüş sınırları içinde yer alan işgal altındaki topraklarını kurtarabileceğini ifade etti.

Ukrayna'ya gerektiği sürece askeri teçhizat tedarik edeceklerini anlatan Borrell, "Ukrayna ordusunu desteklemeye ve silah sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Borrell, Rusya'nın son açıklamalarının Ukrayna'ya sağlayacakları desteği değiştirmeyeceğini vurguladı.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar belirleyeceklerini vurgulayan Borrell, "Hem kişisel hem de sektörel yeni kısıtlayıcı önlemler alacağız." dedi.

Borrell, bir gazetecinin yaptırım paketi ve Ukrayna'ya askeri desteğin detaylarını sorması üzerine, "Hangi kişi, hangi sektörler, nasıl bir miktar olduğunu bilmek istediğinizi anlıyorum. Bugün alınan siyasi karardır." ifadesini kullandı.

Rus ekonomisinin yeni bölümlerini etkileyecek bir yaptırım paketi üzeinde çalışacaklarını anlatan Borrell,yeni yaptırımların teknoloji alanını ve yeni kişileri kapsayacağını söyledi.

(AA)

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