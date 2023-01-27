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AB üyesi 7 ülke 'yeşil sanayi için yeni fona' karşı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 ülke, ABD'nin sübvansiyonlar içeren enflasyonu düşürme yasasına karşı Avrupa'da yeşil sanayiyi desteklemek üzere yeni bir fon kurulması planına karşı çıktı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 17:40
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Avrupa Birliği üyesi 7 ülke yeşil sanayi için yeni fona karşı

AB üyesi 7 ülke 'yeşil sanayi için yeni fona' karşı
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Çekya, Danimarka, Finlandiya, Avusturya, İrlanda, Estonya ve Slovakya'nın ticaret bakanları, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e ortak imzalı mektup gönderdi.

Mektupta, ABD'nin enflasyonu düşürme yasası kapsamındaki yeşil sübvansiyonlarına yanıt olarak AB çapında kalıcı veya hedefsiz sübvansiyonlar sağlanmaması gerektiğine işaret edildi.

Yeşil sanayi desteği konusunda ABD ile karşı karşıya gelinmemesinin önemine dikkat çekilen mektupta, AB'nin enflasyonu düşürme yasası ile ilgili sorunları ABD ile müzakere ederek çözebileceği belirtildi.

Mektupta, AB Komisyonu'nun bu duruma karşı hazırlayacağı tedbirin özellikle finansman açığının belirlenmesine yönelik kapsamlı bir analize dayanması, yeni bir fon kurularak finansman sağlanması gerektiği ifade edildi.

Sübvansiyonlara çok fazla bel bağlamanın AB iç pazarında eşit şartlar altında rekabet ve mali sürdürülebilirliği tehlikeye soktuğu kaydedilen mektupta, bu durumun sübvansiyon konusunda rekabet yarışına yol açabileceğine işaret edildi.

Mektupta, AB'nin Kovid-19 kurtarma programı kapsamında 390 milyar avroluk bir fonunun yalnızca 100 milyar avroluk kısmının kullanılmış olduğu anımsatılarak, mevcut AB fonlarının yeşil sanayi desteğine yöneltilebileceği belirtildi.

Söz konusu mektupta imzası olmamasına rağmen, Almanya, Hollanda ve Belçika da AB'nin ortak biçimde borçlanarak yeni bir fon kurmasına karşı. 10 ülke, AB'nin mevcut fonlarının yeşil sanayi alanına aktarılması ve yeni bir fonlanma mekanizması kurulmaması gerektiğini düşünüyor.

AB üyesi 27 ülkenin lideri 9-10 Şubat'ta Brüksel'de bu konunun da ele alınacağı bir zirve düzenleyecek.

Enflasyonu Düşürme Yasası

ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemeleri ile çeşitli yatırımların desteklenmesini içeren yasa, Avrupa'da tartışma konusu oluyor.

Yasa, ABD'de stratejik ve temiz enerji sektörlerine yaklaşık 400 milyar dolarlık yatırım planı içeriyor.

Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngören yasa kapsamında, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

AB, vergi indirimlerini ABD'de üretilen içeriğe bağlı hale getiren yeni düzenlemenin Avrupa'daki otomobil şirketlerini ve batarya ile yenilenebilir enerji ekipmanları dahil yeşil ekonomi alanındaki üreticileri dezavantajlı hale getireceğinden endişe duyuyor.

Kanada ve Meksika, ABD'deki yasa kapsamından muaf. AB de ABD'den bu yasa kapsamında kendi şirketlerine muafiyet talep ediyor. Bu konuda AB ve ABD tarafı görüşmeleri sürdürüyor.

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