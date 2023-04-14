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AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu ile Rus medya kuruluşu RIA FAN'ı yaptırım listesine dahil etti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:23
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Avrupa Birliği Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi

AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi
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Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada, Wagner Grubu ve RIA FAN'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

AB'nin 25 Şubat'ta Wagner Grubu ile bağlantılı 11 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, Yevgeniy Prigojin'in fon sağladığı Wagner Grubu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına aktif olarak katıldığı, Soledar ve Bahmut'taki saldırılara öncülük ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus iş insanı Progojin'in Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu RIA FAN'ın ise Rusya hükumet yanlısı propaganda ve dezenformasyon yapan bir haber ajansı olduğu ifade edildi.

AB Konseyi'nin son kararıyla AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi sayısı 1473, kuruluş sayısı 207 oldu.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor. (AA)

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