Avrupa Birliği’nde dönem başkanı değişti

Kaynak: DHA
Avrupa Birliği’nde dönem başkanı değişti

Avrupa Birliği’nde dönem başkanı değişti. Dönem başkanlığı Polonya’dan Danimarka’ya geçti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında altı ayda bir el değiştiren dönem başkanlığı, bugün itibarıyla 1 Ocak’tan bu yana görevi sürdüren Polonya’dan Danimarka’ya geçti. Danimarka, dönem başkanlığı için ‘Değişen dünyada güçlü bir Avrupa’ sloganını seçti.

Danimarka, Avrupa’nın savunma alanında stratejik bağımsızlığını güçlendirme, AB ülkelerinin küresel pazarlarda rekabet gücünü artırma, AB’nin 2050 karbon nötr hedeflerine ulaşmasını destekleme, düzensiz göçle mücadele ve genişleme konularına odaklanacak.

Danimarka, dönem başkanlığını 1 Ocak 2026’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) devredecek.

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