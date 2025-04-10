Avrupa Birliği'nden ABD kararı! geri adım attılar...

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu. Dün ise ABD tarafı Çin hariç birçok ülkeye uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurma kararı almıştı.

ABD VERGİ ORANINI DURDURMUŞTU

ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi oranının yüzde 104'e yükselmesine benzer bir hamleyle karşılık gelmişti. Çin'in misllemesine Trump'tan yanıt ise gecikmedi.Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu dün açıklamıştı.

AB'DEN ABD KARARI

Bugün ise AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.