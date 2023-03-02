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AB'den günlük kiralamalara sıkı takip hazırlığı

Avrupa Birliği ülkeleri, kısa dönem kiralama ve konaklama hizmeti sunan dijital platformların verilerini uyumlu bir sistemle toplamaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:25
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Avrupa Birliği’nden günlük kiralamalara sıkı takip hazırlığı

AB'den günlük kiralamalara sıkı takip hazırlığı
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AB Konseyi, üye ülkelerin kısa süreli konaklama ve kiralamalara ilişkin veri toplama ve paylaşma konusundaki düzenlemede ortak tutumlarını belirlediklerini açıkladı.

Yeni kurallara göre, konaklamalar konusundaki verileri toplamak için daha kolay ve uyumlu bir sistem kurulacak.

Üye ülkeler, dijital konaklama platformlarının verilerini kamu makamlarına iletmesi için uyumlu bir dijital bir sistem kuracak.

Yılda sınırlı sayıda gün için kiraya verilen her ev, daire veya odanın bir kayıt numarası olacak.

Böylece yetkili makamlar, konutunu kiralamak isteyen ev sahibinin kimliğine açık ve kolay biçimde ulaşacak.

Dijital platformların, yanlış ev sahibi bildirimi veya geçersiz kayıt numarası gibi sorunların yaşanmaması için düzenli kontroller yapması gerekecek.

Yeni kurallar, yetkili makamlara konaklama sektörünün durumuna ilişkin ihtiyaç duydukları önemli verileri sağlayacak.

Bu aşamadan sonra AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP), konaklama sektörüne yönelik yeni kuralları müzakere edecek.

Söz konusu yeni kuralların özellikle günlük kiralık evleri olanları ve Airbnb gibi dijital platformları etkilemesi bekleniyor.

(Kaynak: AA)

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