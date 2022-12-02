Avrupa Birliği'nden rekor elektrikli otomobil ithalatı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2021 yılı elektrikli otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkeleri 11,8 milyar euroluk hibrit , 11,4 milyar avroluk tamamen elektrikli ve 5,9 milyar euroluk fişli hibrit araba ithal etti. Böylece, AB çeşitli elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 29,1 milyar euro harcadı.

AB'nin elektrikli otomobil ihracatı ise ithalatını geride bıraktı.

Üye ülkeler 22,9 milyar euroluk hibrit, 12,3 milyar euroluk elektrikli ve 6,8 milyar euroluk fişli hibrit otomobil ihraç etti.

AB ülkelerinin elektrikli otomobil ihracat toplamı da 42 milyar euroya ulaştı.