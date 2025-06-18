Avrupa Birliği'nden Rusya'ya sert mesaj: "Küresel güvenliğe tehdit!"

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 18 Haziran 2025 tarihinde Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Rusya'nın küresel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

RUSYA'DAN YÜKSELEN TEHDİTLER

Kallas, Rusya'nın Avrupa Birliği için doğrudan bir tehdit olduğunu ifade ederek, son yıllarda Rusya'nın hava sahası ihlalleri, sınır bölgelerindeki askeri tatbikatlar, boru hatlarına, iletişim ve enerji kablolarına verilen zararlar gibi eylemlerine dikkat çekti. Ayrıca Rusya'nın sabotaj eylemleri için suçluları kullandığını ve askeri güçlerini pekiştirdiğini dile getirdi.

Geçen yıl Rusya'nın savunma harcamalarının AB'nin toplam savunma harcamalarını aştığını, bu yıl ise Rusya'nın askeri bütçesinin sosyal ve sağlık hizmetleri için ayrılan bütçeyi geride bıraktığını vurgulayan Kallas, bu tür harcamaların uzun süreli bir saldırganlığa işaret ettiğini belirtti.

SAVUNMA HARCAMALARINDA ARTIŞ VE BİRLİK VURGUSU

Kallas, her AB ve NATO ülkesinin savunmayı ciddiyetle düşünmesi gerektiğini ifade ederek, "Aşamayacağımız bir tehdit olduğuna inanmıyorum" dedi. AB'nin bütçe harcama kurallarında geçici bir esneklik sağladığını ve bu sayede savunma yatırımlarının GSYİH'nin %1,5'ine kadar artırılabileceğini kaydetti. Lahey'deki zirvenin ana gündem maddelerinden birinin savunma harcamalarının artırılması olacağını ekledi.

Yüksek Temsilci, ittifak içinde birliğin korunmasının askeri harcamaların artırılması kadar önemli olduğunu vurguladı. Son olarak, "Ukrayna için ve kendi güvenliğimiz için daha fazlasını yapmalıyız" çağrısında bulundu. Kallas'ın bu açıklamaları, Avrupa'nın Rusya'ya karşı duruşunu ve Ukrayna'ya verilen desteği daha da güçlendirme kararlılığını gösteriyor.