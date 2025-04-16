Avrupa Birliği'nden Suudi Arabistan'a vize muafiyeti sinyali. Vize stresi Türkiye'ye

Avrupa Birliği ’nin Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman’dan sorumlu büyükelçisi Christophe Farnaud, Körfez medyasına verdiği demeçte, AB’nin bu yönde bir düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı.

Büyükelçi, yakın gelecekte Suudilere vize zorunluluğundan muaf tutulacağını ve 27 AB ülkesini kapsayan Schengen Bölgesi’nde serbestçe seyahat edebileceğini ifade etmiş.

Franaud, Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ummanlıların, kısa süreli kalışlar için çok girişli Schengen vizesi almasını sağlayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini anımsatarak, vize muafiyetinin de bu adımların bir devamı olduğuna işaret etti.

Diken'deki habere göre Nisan 2024’te alınan karar uyarınca, Suudi Arabistan ve diğer Körfez İşbirliği Konferansı (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarına, beş yıl boyunca tek vizeyle birçok kez Avrupa ülkesine seyahat edebilme olanağı tanınmıştı.

Suudi Arabistan’ın, uluslararası turizme giderek daha fazla açık hale geldiğini söyleyen Franaud, AB’nin bu dönüşümü destekleme konusunda önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

AB büyükelçisine göre Suudilere yönelik vize muafiyeti, erişilebilirlik, kültürel diyalog ve stratejik ortaklık açısından yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Suudi Arabistan yönetimi, ‘Vizyon 2030’ programı kapsamında, küresel uyum ve ekonomik çeşitlilik için turizmin geliştirilmesini hedefliyor. AB de ‘Suudi Arabistan yönetiminin bu çabaların coşkuyla karşılıyor.’