Avrupa Birliği'nden tarikat vakıflarına para yağıyor

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, iktidara yakın cemaat ve tarikat bağlantılı vakıf ve derneklerin, Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla aldığı Avrupa Birliği fonlarına yenileri eklendi. Mahmud Altunsoy'un Genel Başkan Yardımcısı olduğu Vakıfay Derneği’ne binlerce avro hibe verildi.

Nakşibendi tarikatının Konyevi koluna ait olduğu belirtilen Kevser Eğitim Vakfı'nın da binlerce avroluk hibe aldığı bildirildi. Türkiye Ulusal Ajansı'ndan sıkça fon alması nedeniyle “AB fonlarının gediklisi” olarak nitelendirilen Ensar Vakfı'nın da fon başvuruları için akredite olduğu belirlendi.

Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası başvurularının ve Gençlik Değişimleri ile Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği proje başvurularının sonuçlarını açıkladı. Sonuç listesindeki vakıf ve dernekler dikkati çekti.

BİNLERCE EUROLUK HİBE

Gençlik Değişimleri ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği proje başvurusu yapan vakıf ve dernekler arasında Vakıfay Derneği ile Kayseri Eğitim Vakfı da yer aldı. LGBTİ bireyleri hedef alan paylaşımlarda bulunan Mahmud Altunsoy'un yönetiminde olduğu Vakıfay Derneği’nin, “Afetlere Karşı Gençliği Güçlendirme” projesine 26 bin 112 avro hibe desteği sağlandı. Nakşibendi tarikatının Konyevi koluna yakınlığıyla bilinen Kevser Derneği'nin, “Uluslararası Gençlik Çalışmaları İçin Gençlik Çalışanları İş Birliği Projesi” için 31 bin 912 avro hibe aktarıldı.

ENSAR VAKFI'NA AKREDİTASYON

AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıklarla tartışmalara neden olan Ensar Vakfı da Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası için başvuru yaptı. Vakfın genel merkez düzeyinde yaptığı başvuru olumlu değerlendirildi ve "Ev Sahibi-Destekleyen" rolü verildi. Böylelikle Ensar Vakfı Genel Merkezi, gönüllülük projeleri kapsamında genel merkez düzeyinde hibe talebinde bulunabilecek. Şubeleri aracılığıyla Türkiye Ulusal Ajansı'ndan yüz binlerce avroluk AB fonu alan vakfın, genel merkez düzeyinde de AB fonu almasının önü açıldı.