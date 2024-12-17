Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 'Suriyeliler sizde kalsın' parası

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Von Der Leyen, Avrupa Birliği’nin 2024 yılı için Türkiye’ye Suriyeli mültecilere destek amacıyla ek 1 milyar avro kaynak sağlayacağını açıkladı. Bu fonun, Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşleri başta olmak üzere, göç ve sınır yönetimi çalışmalarına katkıda bulunacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'YE SURİYE FONU

Von der Leyen, Türkiye’nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, AB’nin bu süreçte Türkiye’ye destek olmaya devam edeceğini vurguladı. “2011 yılından bu yana AB, mülteciler ve ev sahibi toplulukların desteklenmesi için neredeyse 10 milyar avro sağladı” diyen Von Der Leyen, yeni tahsis edilen 1 milyar avronun sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçların yanı sıra sınır güvenliği ve gönüllü geri dönüşler için kullanılacağını belirtti. Ayrıca, bu fonların sahadaki gelişmelere ve Suriye’deki duruma göre yeniden yönlendirilebileceğine dikkat çekti.

AB Komisyonu’nun verilerine göre, Avrupa Birliği son 13 yılda Suriyelilere destek amacıyla toplamda 33,3 milyar avrodan fazla insani yardım sağladı. Geçtiğimiz hafta von der Leyen, Suriye’ye insani yardım ulaştırmak için bir hava köprüsü başlatılacağını ve insani yardım fonunun 160 milyon avroyu aştığını duyurmuştu.

Basın toplantısında Türkiye-Suriye ilişkilerine de değinen von der Leyen, Türkiye’nin Suriye politikasını başarılı bulduğunu ifade ederek, "(Suriye'de) Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor” dedi.