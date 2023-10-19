Avrupa Birliği’nden vize serbestisi için yeni karar

Avrupa Birliği, vize serbestisi politikalarını sertleştiriyor. Yapılan açıklamaya göre, üye ülkeler vize serbestisi uygulamalarını askıya alabilmek için daha geniş ve esnek gerekçeleri öne sürebilecek.

Avrupa Birliği’nden vize serbestisi için yeni karar

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere, vize serbestisi anlaşmalarını askıya almayla ilgili esneklik sağlayacak tedbirlere hazırlanıyor.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Gelişen jeopolitik bağlam, vizesiz seyahatle bağlantılı yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Bu nedenle, AB'nin vizesiz seyahatin kötüye kullanılması durumlarını ele alacak donanıma sahip olması büyük önem taşıyor" denildi.

Açıklamada bu durumlara örnek olarak "AB'nin vize politikasıyla uyum eksikliği nedeniyle artan düzensiz göç, vizesiz ülkelerdeki yatırımcıların vatandaşlık programları veya göçmenlerin devlet destekli araçsallaştırılması gibi hibrit tehditler" gösterildi.

DAHA GENİŞ VE ESNEK GEREKÇELER ÖNE SÜRÜLEBİLECEK

Yeni kurallara göre, üye ülkeler vize serbestisi uygulamalarını askıya alabilmek için daha geniş ve esnek gerekçeleri öne sürebilecek.

AB, vize serbestisi rejimi uyguladığı 60 ülkeden bazılarından yasa dışı göçmen girişi yaşanmasından endişe ediyor.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson konuya ilişkin açıklamasında, geçen sene AB'ye vizesiz seyahat uygulamasının bulunduğu üçüncü ülkelerden yaklaşık 150 bin kişinin sığınma başvurusu yaptığını bildirerek, "Vizesiz seyahat böyle kullanılmamalı" dedi.

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