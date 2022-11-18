AB, yeni uydu sistemi kuracak

Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler, 2,4 milyar avro bütçeli 2023-2027 Güvenli Bağlantı Programı üzerinde uzlaştı. Programla AB'nin "IRIS" adlı bir uydu sistemi kurması öngörülüyor.

Sistemle AB ülkelerinin ekonomilerinin ve devletlerin güvenli, hızlı ve dayanıklı iletişim ihtiyaçlarının karşılanması, başka ülkelere bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

Uydu temelli bağlantının, AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerine yüksek güvenlikli iletişim imkanı sağlaması da amaçlanıyor.

IRIS uydu sisteminin, Avrupa uzay sanayisinin bilgi ve tecrübesiyle kurulması, kuzey-güney yörüngesiyle tüm Avrupa'nın yanı sıra Afrika'nın tamamını da kapsaması planlanıyor.

AB'nin yeni uydu sistemi, egemen, özerk ve güvenli bağlantı altyapısı kurma çabaları kapsamında gündemdeydi.

Sistemin kurulması için gerekli yasal metinlere nihai halinin verilmesi ve ihale şartnamelerinin hazırlanması bekleniyor.