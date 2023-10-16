Avrupa bizi kıskanıyor’ diyenler orada mısınız? İki yoksul Fransız tartışırken bakın neyi örnek gösterdi

Öğrenci öğretmenine: “Sen ancak ‘her şey dahil’ Türkiye tatiline gidebilirsin”

KAYNAK: Haber Merkezi
Avrupa bizi kıskanıyor’ diyenler orada mısınız? İki yoksul Fransız tartışırken bakın neyi örnek gösterdi

Avrupa’da “ucuz tatil ülkesi Türkiye” imajı filmlere malzeme oluyor.

Ödüllü Fransız filmi Divines’ta öğrenci ve öğretmen tartışırken, öğrenci öğretmenin tatil zevkiyle aşağıladı: “Sen ancak ‘her şey dahil’ Türkiye tatiline gidebilirsin.”

Bu sözler, Türkiye’nin Avrupa’daki turizm algısını gözler önüne seriyor.

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Filmde neler oluyor?

2016 yapımı Divines, Altın Kamera ödülüne layık görülen bir film. Film, Paris’te yoksul bir mahallede yaşayan Dounia isimli genç bir kızın yaşamına odaklanıyor. Dounia ve arkadaşı Maimouna, yaşadıkları sefaletten kurtulmanın yolunu arar. İki arkadaş bu uğurda bir uyuşturucu satıcısı olan Rebecca ile çalışmaya başlar. Dounia’nın bu sırada yetenekli bir dansçı olan Djigui ile tanışması hayatının değişmesine neden olur. Djigui’nin de yardımıyla hayatına farklı bir yön vermeye çalışan Dounia’nın Rebacca’dan kurtulması pek de kolay olmaz.

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