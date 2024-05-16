Avrupa Borsaları ABD Enflasyon verilerinin ardından geriledi

Kaynak: AA
Avrupa Borsaları ABD Enflasyon verilerinin ardından geriledi
Avrupa borsaları, beklenenden düşük gelen ABD enflasyon verileri sonrasında yatırımcıların şirket finansal raporlarına odaklanmasıyla günü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 düşüşle 523,43 puana geriledi.

Sektörel bazda, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1 değer kaybederken, madencilik hisseleri yüzde 0,93 yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 8.438,65 puandan kapandı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 azalarak 18.725,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,63 kayıpla 8.188,49 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 35.410,13 puandan kapanış yaptı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,083 değer kaybederek 1,087 seviyelerinde işlem gördü.

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