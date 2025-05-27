Avrupa borsaları ABD kararıyla yükselişte: Neler oluyor? (27 Mayıs 2205)

Stoxx Europe 600 endeksi %0,5 artarak 553 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi %0,6 yükselerek 24.140 puana ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,9 kazançla 8.797 puana ulaştı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %0,5 değerlenerek 40.198 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi %0,4 artarak 14.286 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi %0,2 yükselerek 7.841 puana ilerledi.

Küresel piyasalar, ABD’nin değişken tarife politikaları ve bunların küresel ekonomiye etkilerine dair belirsizliklerle dalgalı seyrederken, Avrupa borsaları, ABD’nin tarife erteleme kararı ve makroekonomik verilerin etkisiyle güçleniyor.

Bölgede ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları dikkatle izleniyor. Lagarde, mevcut dünya düzeninin temellerinin sarsıldığını, değişen koşulların avronun uluslararası rolünü artırabileceğini belirtti.

Lagarde, avronun daha büyük bir rol oynaması için fırsatlar gördüğünü, bunun için Avrupa’nın daha derin ve likit bir sermaye piyasasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Analistler, Avrupa Birliği’nin en büyük ticaret ortağı ABD ile uzlaşmacı bir yaklaşım sergilediğini, imalat sanayindeki zayıflığın ekonomik büyümeyi kırılgan hale getirdiğini ve yetkililerin agresif ticaret politikalarından kaçındığını belirtti.

Almanya’da haziran ayı GfK tüketici güven endeksi -19,9 ile beklentileri aştı. Fransa’da ise mayıs ayı TÜFE, yıllık %0,7 artışla Mart 2021’den beri en düşük seviyede kaldı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi, ABD’de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat endeksinin yakından izleneceğini ifade etti.

Borsa güne yatay başladı (27 Mayıs 2025)