Piyasalarda saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 587,1 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 24.334 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 9.857 puanda seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalarak 8.134 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 44.680 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 17.137 puan seviyesinde işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde yayımlanan verilere göre İngiltere'de üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,3 büyüdü. Ülkenin üçüncü çeyrek cari açığı ise 12,1 milyar sterlin oldu.

Bunun yanı sıra bölgede makroekonomik verilerin ötesinde jeopolitik ve siyasi belirsizlikler piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.Fransız parlamenterlerin Karma Komisyonda 2026 bütçe teklifine ilişkin ortak metinde uzlaşamaması sonrası cuma günü Fransa'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 4,51 ile rekor seviyeye ulaştı.

Jeopolitik cephede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların durması için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün ilerleyen saatlerinde ABD'de kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin izleneceğini ifade etti.