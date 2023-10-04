Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,14 azalarak 440,08 puana gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,47 artarak 1,051 seviyesine yükseldi.

Hizmet sektörü PMI verileri karışık

ABD ve Birleşik Krallık’ta hizmet sektörü PMI verileri eylül ayında beklentilerin altında kaldı. ABD’de ISM hizmet sektörü PMI endeksi 0,9 puan düşerek 53,6’ya gerilerken, Birleşik Krallık’ta S&P Global/CIPS hizmet sektörü PMI endeksi 49,3’e gerileyerek son 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Merkez bankaları enflasyonla mücadele ediyor

ECB başta olmak üzere pek çok merkez bankası enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımına hazırlanıyor. Bu durum tahvil piyasalarında yükselişe neden oluyor. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3’ü aşarak 12 yılın zirvesine çıkarken, ABD’nin 30 yıllık tahvil getirisi de 2007’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Avro Bölgesi’nde ÜFE arttı, perakende satışlar azaldı

Avro Bölgesi’nde ağustos ayında ÜFE aylık bazda yüzde 0,6 artarken, perakende satışlar yüzde 1,2 azaldı. ÜFE’deki artış enerji fiyatlarındaki yükselişi yansıtırken, perakende satışlardaki azalış koronavirüs salgınının etkisini gösterdi.