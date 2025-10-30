Saat 11.30 itibarıyla Avrupa piyasalarında Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 düşerek 574,8 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalarak 9.721 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 43.111 puana işlem görüyor.

İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 16.047 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 8.199 puanda seyrediyor. Almanya’da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 artarak 24.196 puanda bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentilere uygun 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına düşürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası basın toplantısında, “Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil.” dedi. Analistler, Powell’ın açıklamalarının piyasalardaki risk iştahını azalttığını belirtti. Avrupa’da ise ECB’nin bugünkü faiz kararı ve ardından Başkan Lagarde’ın yapacağı konuşma yatırımcıların dikkatinde. Para piyasası fiyatlamalarında ECB’nin üç temel politika faizinde değişiklik yapmayacağı kesin görülüyor.

ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarında bankanın gevşeme politikasına dair ipuçları aranacak.