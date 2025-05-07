Avrupa borsaları çalkalanıyor: Fed ve jeopolitik riskler gündemde! (7 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 534,66 puana, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.582,38 puana, İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 38.477 puana geriledi. İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 13.476,02 puanda, Francia CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 7.664,07 puanda işlem görürken, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 23.254,67 puana yükseldi.

ABD ile Çin’in ticaret görüşmeleri küresel piyasalarda umut yaratırken, Avrupa borsalarında Almanya dışında satış baskısı hakim. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmalar, jeopolitik riskleri artırıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, AB ile 50. yıl dönümünde karşılıklı güven ve küresel barış çağrısı olumlu karşılandı. Ayrıca, ABD-İngiltere ticaret anlaşması görüşmelerinde ilerleme sağlandığı haberleri dikkat çekiyor.

Almanya’da mart ayı fabrika siparişleri aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 3,8 artarken, bugün Avro Bölgesi’nde perakende satışlar, ABD’de haftalık mortgage başvuruları, Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları izlenecek.

Avrupa borsaları tarife iyimserliğiyle yükseliyor! (6 Mayıs 2025)