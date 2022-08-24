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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı seyirle başladı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:34
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalarak 430,8 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 gerileyerek 13.182 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 azalışla 7.470 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 8.207 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerilemeyle 6.354 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 22.342 puanda bulunuyor.

Dün, 0,9901 ile son 20 yılın en düşük seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 0,9971'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 0,9950'den işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin beklentilerdeki farklılaşmaya dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 49, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 51'de bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Avrupa'da dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya, Fransa ve İngiltere'de daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Bu paralelde Avro Bölgesi'nde de imalat sanayi PMI ağustosta 49,7'ye gerileyerek 26 ayın en düşük seviyesini görürken, hizmet sektörü PMI da 1 puanlık gerilemeyle 50,2'ye indi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini belirterek, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını kaydetti. (AA)

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