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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:50
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Avrupa borsaları düşüşle açılış yaptı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,92 azalışla 409,6 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybederek 13.176 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 düşüşle 7.101 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 değer kaybıyla 6.228 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 azalışla 22.666 puanda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Fed'in açıkladığı para politikası kararlarının beklenenden daha şahin olmasıyla dün düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi yüzde 0,6 değer kaybetmesinin ardından, bugün de yüzde 0,5 azalışla 0,9770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarının, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla dünya genelinde negatif seyrettiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki beklentilerde BoE'nin 75 baz puan faiz artıracağı öngörülse de, 100 baz puan faiz artırımı da masada bulunuyor.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Avrupa ve İngiltere merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. (AA)

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