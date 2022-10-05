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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 21:40
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 değer kaybederek 398,91 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 azalarak 7.052,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,21 düşerek 12.517,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 5.985,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52 gerileyerek 21.360,72 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 1,14 azalarak 0,987 seviyesinden işlem gördü.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da enerji ve diğer maliyet artışları nedeniyle fiyatların gelecek aylarda neredeyse her alanda yükselmeye devam edeceğini bildirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), gelecek yıl küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,4’ten yüzde 1'e indirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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