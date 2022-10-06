﻿Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 azalarak 6.997,27 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 düşerek 12.470,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybıyla 5.936,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 gerileyerek 21.140,55 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.57 itibarıyla yüzde 0,84 azalarak 0,98 seviyesinden işlem gördü. (AA)
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