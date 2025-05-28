Avrupa borsaları düşüşte: İtalya direniyor! (28 Mayıs 2025)

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 değer kaybederek 548,93 puana indi.
Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 24.038,19 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,98 azalarak 14.100,6 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 kayıpla 8.726,01 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 7.788,1 puana geriledi.
İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak 40.127,75 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,309 düşüşle 1,129 seviyesinde işlem gördü.
Küresel piyasalarda ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler izlenirken, Avrupa borsaları günü negatif bir seyirle tamamladı.
Bugün açıklanan verilere göre, Almanya’da işsizlik oranı mayısta yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.
Avrupa Merkez Bankası’nın nisan ayı Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, Avro Bölgesi’nde tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,9’dan yüzde 3,1’e yükseldi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun raporunda, ABD’nin mevcut ticaret politikalarının küresel ekonomik büyümeyi baskıladığı ve yapısal değişimlere neden olabileceği uyarısı yapıldı.