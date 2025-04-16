Avrupa borsaları düşüşte: Stoxx Europe 600 ve DAX 40 geriledi (16 Nisan 2025)

ABD’nin çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar, küresel ticaret savaşlarının derinleşeceği endişelerini artırarak Avrupa borsalarında satış baskısını öne çıkardı.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 503,3 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 21.040,67 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.209,09 puana geriledi. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 düşüşle 35.493 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 12.835 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 gerilemeyle 7.274,12 puanda işlem görüyor.

ABD-Çin tarife gerilimine dair yeni gelişmeler, küresel piyasalarda toparlanma çabalarını sekteye uğratırken risk algısını yükseltti. Yatırımcılar, bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını ve Avro Bölgesi enflasyon verilerini izliyor.

Avrupa borsaları, ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracatındaki yeni kısıtlamaları ve Washington’ın öngörülemeyen tarife hamleleri nedeniyle satıcılı seyrediyor.

Analistler, tarife gerilimlerinin Avrupa ekonomisine yakın vadeli etkilerinin takip edileceğini, yatırımcıların ise yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarını beklediğini belirtti. Bölgedeki ekonomik durgunluk endişeleri ve enflasyonun düşüş eğilimi, ECB’nin kararlarını etkileyecek. Para piyasalarında, ECB’nin yarın faiz indirimine gitmesi kesin görülüyor.

Bugün İngiltere’de mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık ylüzde 2,6 artarak beklentilerin altında kaldı. Çekirdek TÜFE ise yüzde 3,4 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Analistler, Powell’ın açıklamaları, Avro Bölgesi enflasyon verileri ve ABD sanayi üretiminin bugün piyasalar için önemli olduğunu vurguladı.