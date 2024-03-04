Avrupa Borsaları, ECB faiz kararı beklenirken düşüşle kapandı

Kaynak: AA
Avrupa Borsaları, ECB faiz kararı beklenirken düşüşle kapandı
Avrupa'nın önde gelen borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa hariç düşüşle tamamladı.

Stoxx Europe 600 endeksi, yüzde 0,03'lük bir değer kaybıyla 497,41 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 7.640,33 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 17.716,17 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalışla 32.912,34 puana düştü.

Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 7.956,41 puana çıktı.

Avrupa'da yatırımcılar, bu hafta ECB faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.

Stoxx Europe 600 endeksinde madencilik hisseleri yüzde 1,24 düşerken, teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,8 arttı.

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