Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,53 azalışla 414,8 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 13.393 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 7.298 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 azalışla 6.366 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 7.896 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 23.170 puanda seyrediyor.

Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalar sonrası 50 baz puanlık faiz artırım ihtimalinin güçlenmesi ile avro/dolar paritesi yüzde 2,15 artışla 3 Aralık 2015'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini yaparak günü 0,9960'tan tamamlarken, şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 0,9930'dan işlem görüyor.

Analistler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bu hafta yoğun makroekonomik veri takvimi ve ABD'de yarınki seçim sürecinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi eylülde yüzde 0,6 artışla beklentileri aştı. (AA)