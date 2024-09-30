Avrupa borsaları güne yatay başladı

Avrupa hisse senedi piyasaları, yeni bir işlem ayına ve çeyreğe girilirken, Pazartesi günü önemli bir değişiklik göstermeden açılmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, piyasayı hareketlendirecek yeni katalizörler ararken, gündemdeki ekonomik veriler ve şirket kazançları merakla bekleniyor. Özellikle Alman ve İtalyan enflasyon verileri ile İngiltere'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları, piyasaların yön bulmasında kritik rol oynayacak.

Gece boyunca Asya piyasalarında önemli hareketlilik yaşandı. Çin hisseleri, hükümetin son teşvik önlemleriyle tarihi bir ralliyi sürdürüyor. Bu teşvikler, Çin ekonomisinde canlanmayı desteklerken, küresel piyasalarda da yankı buldu. Çin’in bu agresif büyüme hamleleri, yatırımcıların gözünü yeniden Asya’ya çevirmesine neden oluyor. Öte yandan Japonya'da ise hisseler sert bir şekilde düşüşe geçti. Bu düşüşün arkasında, geçen Cuma günü gerçekleşen Japon Liberal Demokrat Partisi seçim sonuçlarının ardından yenin değer kazanması bulunuyor. Yenin güçlenmesi, Japon ihracatçıları için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirildi ve bu da Japon borsasında düşüşe neden oldu.

Avrupa cephesine döndüğümüzde, yatırımcıların dikkatleri özellikle Almanya ve İtalya’dan gelecek enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Bu iki büyük ekonomiden gelecek veriler, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek adımları konusunda ipuçları sağlayabilir. Özellikle Almanya'daki enflasyon oranları, ECB’nin faiz politikaları üzerindeki baskıları artırabilir. Aynı şekilde, İtalya’daki enflasyon rakamları da Avrupa genelinde fiyat baskılarını anlamada önemli bir gösterge olarak izlenecek.

Bir diğer önemli veri ise İngiltere’den gelecek olan nihai gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) rakamları olacak. İngiltere’nin ikinci çeyrekteki ekonomik performansı, yatırımcıların ülkenin ekonomik sağlığına dair daha net bir resim çizmelerine yardımcı olacak. Bu veriler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek hamlelerine dair beklentileri de şekillendirebilir.

Şirketler cephesinde ise, İngiliz seyahat devi Carnival ve İspanyol enerji şirketi Solaria Energia’nın açıklayacağı kazanç raporları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Carnival, özellikle seyahat sektöründeki toparlanma beklentileriyle dikkat çekerken, Solaria Energia’nın enerji piyasasındaki hareketliliğe nasıl tepki verdiği merak ediliyor. Bu iki şirketin finansal performansı, yatırımcıların şirketlere olan güvenini etkileyebilir.

Öte yandan, Avrupa'nın önde gelen borsa endekslerinden Euro Stoxx 50 ve STOXX 600 vadeli işlemleri, piyasalar açılmadan önce yatay bir seyir izliyordu. Bu iki endeks, Avrupa genelinde büyük şirketlerin performansını izleyen önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Euro Stoxx 50 endeksi, Avro Bölgesi’ndeki 12 ülkeye yayılmış 50 büyük mavi çipli şirketin performansını izliyor. Bu şirketler arasında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük ekonomilere ait dev şirketler yer alıyor.

Avrupa piyasaları yeni bir ay ve çeyrek öncesinde temkinli bir başlangıç yapmaya hazırlanırken, yatırımcılar hem ekonomik verileri hem de kurumsal kazançları değerlendirecek. Çin ve Japonya’daki gelişmelerin küresel piyasalardaki etkisi de yakından izlenmeye devam edilecek.