Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı: Otomotiv hisseleri sert geriledi

Kaynak: AA
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı: Otomotiv hisseleri sert geriledi

Avrupa borsaları, otomotiv sektörü başta olmak üzere genel bir düşüşle günü tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 507,95 puana geriledi.

Otomotiv hisselerinde ise kayıplar yüzde 3,8’i buldu. BMW hisseleri yüzde 11, Continental hisseleri ise yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti.

Bölgesel endekslerde de benzer bir tablo görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 8.205,98 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 kayıpla 18.265,92 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 7.407,55 puan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,12 azalarak 33.213,29 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,054 düşüşle 1,103 seviyesinde işlem gördü. Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerindeyken, Avrupa'da açıklanan verilere göre İngiltere'de işsizlik oranı mayıs-temmuz döneminde yüzde 4,1'e geriledi. Almanya'da ise TÜFE ağustosta yıllık yüzde 1,9 artarken, aylık bazda yüzde 0,1 düştü.

Avrupa Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bankanın politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

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