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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, küresel enflasyonla mücadeleye yönelik merkez bankalarının atabileceği parasal politika adımlarına ilişkin beklentilerle günü yükselişle kapattı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 21:14
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,91 artışla 417,39 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,03 artarak 7.334,84 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,77’lik artışla 6.416,44 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,54’lük yükselişle 23.282,46 puandan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 2,51 artışla 13.459,85 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.02 itibarıyla yüzde 1,68’lik artışla 0,992 seviyelerinde seyrediyor. (AA)

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