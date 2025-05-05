Avrupa borsaları haftaya karışık başladı! (5 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 535,98 puana gerilerken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 23.112 puana yükseldi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,2’lik kazançla 8.596,35 puandan işlem görüyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 38.176 puana inerken, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 13.487 puana ulaştı. Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 7.741,85 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD’nin korumacı ticaret politikalarının ekonomilere etkileri dikkatle takip ediliyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaklaşan para politikası toplantısı öncesi temkinli bir hava hâkim.

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Ticaret savaşları ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair gelişmeler bölgenin gündeminde öne çıkıyor. Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olası bir ateşkesin her an başlayabileceğini ve diplomasiye fırsat tanınması için en az 30 gün sürmesi gerektiğini belirtti.

Bölgede bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı da yakından izlenecek. BoE’nin, imalat sanayi aktivitesindeki zayıflık ve ekonomik büyüme riskleriyle mücadele için faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Para piyasalarında, BoE’nin 8 Mayıs’taki toplantısında politika faizini yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürmesi kesinleşmiş görünüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi ile ABD’de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasalar tarafından takip edileceğini ifade etti.

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