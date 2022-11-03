Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

(AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25'ten yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece, tek seferde 1989'dan bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirirken politika faizi, Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 değer kaybederek 409,55 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95 düşerek 13.130,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 6.243,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 22.706,02 puana indi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 7.188,63 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.14 itibarıyla yüzde 0,73’lük düşüşle 0,975 seviyesinde bulunuyor.