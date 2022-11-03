3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, küresel büyüme ve yüksek enflasyon endişeleriyle İngiltere hariç düşüşle kapandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 20:23
Takip Et

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
+
Aa
-

(AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25'ten yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece, tek seferde 1989'dan bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirirken politika faizi, Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 değer kaybederek 409,55 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95 düşerek 13.130,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 6.243,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 22.706,02 puana indi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artarak 7.188,63 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.14 itibarıyla yüzde 0,73’lük düşüşle 0,975 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
1
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
2
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
4
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
5
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
6
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿AKP HDP ile masaya oturdu. İktidar terörist dediği HDP'den destek istedi
7
﻿AKP HDP ile masaya oturdu. İktidar terörist dediği HDP'den destek istedi
﻿AKP HDP ile masaya oturdu. İktidar terörist dediği HDP'den destek istedi
﻿Barcelona'nın efsane futbolcusu emeklilik kararı aldı
﻿Barcelona'nın efsane futbolcusu emeklilik kararı aldı
﻿Barcelona'nın efsane futbolcusu emeklilik kararı aldı
﻿Beyaz Saray, eski Pakistan Başbakanı Han'a yönelik saldırıyı kınadı
﻿Beyaz Saray, eski Pakistan Başbakanı Han'a yönelik saldırıyı kınadı
﻿Beyaz Saray, eski Pakistan Başbakanı Han'a yönelik saldırıyı kınadı
﻿CHP'nin acı kaybı. Eski milletvekili Süleyman Genç hayatını kaybetti
﻿CHP'nin acı kaybı. Eski milletvekili Süleyman Genç hayatını kaybetti
﻿CHP'nin acı kaybı. Eski milletvekili Süleyman Genç hayatını kaybetti
﻿Bursa’da beton mikserinin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti
﻿Bursa’da beton mikserinin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti
﻿Bursa’da beton mikserinin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.