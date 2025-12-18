Avrupa piyasalarında saat 11.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 580,3 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 23.970 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 9.772 puanda işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 8.098 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kazançla 44.175 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 16.932 puan seviyesinde yer alıyor.

Bölgede merkez bankaları açısından ECB'nin bu yılki gevşeme döngüsünü tamamladığı beklentileriyle para piyasalarında ECB'nin üç ana politika faizini değiştirmeden bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BoE ise en son faiz indirimini ağustos ayında 25 baz puanla yaparken, bankanın bu toplantıda da indirime gitmesi durumunda yılı toplam 100 baz puanlık indirimle kapatması öngörülüyor.

Bu arada İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 1,75'te sabit tuttu.

ALMANYA SİLAH ALIMI SÖZLEŞMELERİNİ ONAYLADI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'teki konuşmasında Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'nın güvenliğiyle ayrılmaz bağa sahip olduğunu vurguladı.

Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna lehine kullanımı konusunda "Bu fonların kullanımı, tahminlerimize göre Ukrayna ordusunu en az 2 yıl daha finanse edecektir. Ancak bu adımı, savaşı uzatmak için değil mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için atmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Almanya Federal Meclisi, yaklaşık 50 milyar avro tutarındaki askeri teçhizat ve silah alım sözleşmelerini onayladı.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da NATO'nun 2030'a kadar Rusya ile olası çatışmaya hazırlanma planı yaptığını belirterek "Biz tehdit etmiyoruz, tehdit ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

Analistler, bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair haber akışının yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürdüğünü belirterek, günün kalanında Avro Bölgesi'nde ECB faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de BoE faiz kararı ve Başkan Andrew Bailey'in yorumları ile ABD'de enflasyon verilerinin yoğun şekilde izleneceğini ifade etti.