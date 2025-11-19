Saat 11.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 artışla 562,3 puana, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 9.560 puana, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 23.197 puana ulaştı. Fransa CAC 40 endeksi ise önceki kapanışın hafif üzerinde 7.968 puandan işlem görüyor.İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 42.748 puanda, İspanya IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,1 artışla 15.849 puanda seyretti.

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji hisselerindeki "yüksek değerleme" kaygılarının sürmesiyle yön belirleme çabası ön planda. Bugün açıklanacak FOMC tutanakları ile Nvidia'nın mali sonuçları, yatırımcı eğilimlerini şekillendirecek.

Ayrıca, bugün yayınlanan verilere göre İngiltere'de yıllık enflasyon oranı Ekim'de yüzde 3,6'ya gerileyerek Haziran'dan bu yana ilk yavaşlamayı gösterdi.

Bu veri, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'da sunacağı "Sonbahar Bütçesi"nde geniş vergi artışları beklentilerini kısmen yumuşattı.

Analistler, FOMC tutanaklarının yanı sıra Avro Bölgesi enflasyon ve cari işlemler dengesi ile ABD dış ticaret dengesinin izleneceğini vurguladı. Piyasalar, Nvidia kazançlarının AI sektörüne dair ipuçları vermesini beklerken, enflasyon verisi faiz indirimi olasılığını güçlendirdi.