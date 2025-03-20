Avrupa borsaları karışık seyrediyor! (20.03.2025)

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 39.614 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 13.421,83 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.145,1 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey'in karar sonrası yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde dün beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin bölgedeki enflasyonla mücadele sürecine olan güveni artırdığını belirten analistler, gelecek dönemde başta ABD'nin ticaret tarifeleri olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki belirsizliklerin bölgedeki enflasyona nasıl yansıyacağının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini ve enflasyonun gelecek aylarda bir miktar gevşeyeceğini beklediklerini söyledi.

Enflasyonun 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 2'lik hedefe yakın seyredeceğini ifade eden Lagarde, manşet enflasyonun 2025'te ortalama yüzde 2,3, 2026'da yüzde 1,9 ve 2027'de yüzde 2,0 olmasının beklendiğini aktardı.

Lagarde, para politikalarının daha az kısıtlayıcı hale geldiğini belirterek, ECB'nin faiz oranı konusunda verilere güveneceğini vurguladı.

Ticaret sürtüşmelerinin küresel büyüme ve refaha zarar verdiğini kaydeden Lagarde, "Yeni ABD yönetimi çeşitli politika alanlarında yön değiştiriyor, ticaret odak noktasını oluşturuyor. Gelecekteki ticaret politikalarıyla ilgili belirsizlik çok arttı." yorumunu yaptı.

Günün geri kalanında İngiltere'de BoE faiz kararı ve BoE Başkanı Bailey'in basın toplantısının yanı sıra ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları, cari işlemler dengesi, ikinci el konut satışları ve öncü endeks verileri takip edilecek.