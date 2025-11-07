ABD'de Trump yönetiminin uyguladığı tarifelerin Yüksek Mahkeme'deki hukuki mücadelesi, yatırımcıların radarında. Başkan Donald Trump, davayı kaybetmenin ABD için "ölüm kalım meselesi" olacağını belirterek, kararın ekonomik ve ulusal güvenliği tehdit edeceğini savundu.

Öte yandan, gelen ekonomik verilerin karışıklığı, Fed'in politika hamlelerini öngörmeyi zorlaştırırken, yetkililer faiz indirimi konusunda çelişkili sinyaller veriyor.Bu ortamda para piyasaları, Fed'in Aralık ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 68 olasılıkla 25 baz puan düşürerek 4,00-4,25 aralığına çekmesini fiyatlıyor; 2025 genelinde ise toplam iki indirim (50 baz puan) öngörülüyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40'ta Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 567,5 puanda, FTSE 100 yüzde 0,3 düşüşle 9.707 puanda, DAX 40 önceki kapanış civarında 23.738 puanda ve CAC 40 yatay 7.966 puanda işlem görüyor.İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,2 yükselişle 43.140 puanda, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,5 kayıpla 16.047 puanda.Avrupa endekslerinde teknoloji sektörünün yüksek değerlemelerinin yarattığı tedirginlik ön planda; yatırımcılar, bölgedeki makro verilerden gelen sinyallere odaklanmış durumda.Almanya'da eylül verilerine göre, ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, ithalat yüzde 3,1 yükselerek beklentileri aştı; ancak dış ticaret fazlası 15,3 milyar avro ile tahminlerin altında kaldı.