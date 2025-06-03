Avrupa borsaları neden çöküyor? ABD’nin tarifeleri piyasaları altüst etti! (3 Haziran 2025)

Avrupa borsaları, ABD’nin korumacı ticaret politikaları ve tarife adımları nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 546,4, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,2 kayıpla 23.888,7, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,1 azalışla 8.765,3, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,6 değer kaybıyla 39.740 puanda seyrediyor.

Fransa’da CAC 40 yüzde 0,2 gerileyerek 7.723,8, İspanya’da IBEX 35 yüzde 0,5 düşüşle 14.145,6 puanda.

Küresel piyasalarda tarife belirsizlikleri fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD’de JOLTS açık iş sayısı verileri bekleniyor.

Avrupa borsalarında satıcılı hava hâkim, Avro Bölgesi enflasyon verileri yatırımcıların radarında.

Enflasyon verilerinin ekonomik görünüm hakkında ipuçları sunması beklenirken, ECB’nin perşembe günü 25 baz puan faiz indirimine gitmesi neredeyse kesinleşti.

Analistler, resesyon-enflasyon ikileminin ECB’nin enflasyon mücadelesini zorlaştırabileceğini, uzun süreli sıkı para politikasının büyümeyi riske atabileceğini belirtiyor.

Bugün Avro Bölgesi’nde enflasyon ve işsizlik, ABD’de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri ile JOLTS verileri izlenecek.