Avrupa borsaları neden çöküyor? ABD’nin tarifeleri piyasaları altüst etti! (3 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları neden çöküyor? ABD’nin tarifeleri piyasaları altüst etti! (3 Haziran 2025)

Avrupa borsaları, ABD’nin tarife politikalarıyla sarsılıyor! Negatif seyir sürerken, gözler Avro Bölgesi enflasyon verilerinde. ECB’nin faiz indirimi kesinleşti, resesyon korkusu büyüyor. Piyasalar yeni verileri bekliyor!

Avrupa borsaları, ABD’nin korumacı ticaret politikaları ve tarife adımları nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 546,4, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,2 kayıpla 23.888,7, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,1 azalışla 8.765,3, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,6 değer kaybıyla 39.740 puanda seyrediyor.

Fransa’da CAC 40 yüzde 0,2 gerileyerek 7.723,8, İspanya’da IBEX 35 yüzde 0,5 düşüşle 14.145,6 puanda.

Küresel piyasalarda tarife belirsizlikleri fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD’de JOLTS açık iş sayısı verileri bekleniyor.

Avrupa borsalarında satıcılı hava hâkim, Avro Bölgesi enflasyon verileri yatırımcıların radarında.

Enflasyon verilerinin ekonomik görünüm hakkında ipuçları sunması beklenirken, ECB’nin perşembe günü 25 baz puan faiz indirimine gitmesi neredeyse kesinleşti.

Analistler, resesyon-enflasyon ikileminin ECB’nin enflasyon mücadelesini zorlaştırabileceğini, uzun süreli sıkı para politikasının büyümeyi riske atabileceğini belirtiyor.

Bugün Avro Bölgesi’nde enflasyon ve işsizlik, ABD’de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri ile JOLTS verileri izlenecek.

Son Haberler
Tülüşah’ı koparanın vay haline! 557 bin TL cezası var: Özel izinle dokunuluyor
Tülüşah’ı koparanın vay haline! 557 bin TL cezası var: Özel izinle dokunuluyor
Kurban Bayramı öncesinde ödemeler hesaplara yatırıldı! Bakan müjdeyi verdi
Kurban Bayramı öncesinde ödemeler hesaplara yatırıldı! Bakan müjdeyi verdi
İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu
İYİ Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan hükümlü ve tutuklular için Kurban Bayramı kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan hükümlü ve tutuklular için Kurban Bayramı kararı
Afyon'da mezar temizliği
Afyon'da mezar temizliği