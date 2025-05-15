Avrupa borsaları neden düşüyor? Büyüme verileri belirsizliği artırıyor! (15 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 azalışla 541,46 puanda, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 23.369 puanda, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.544,75 puanda işlem görüyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 40.206 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 13.809,58 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.811,87 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin etkilerine dair belirsizlikler yön belirlerken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve Avro Bölgesi büyüme verileri yakından izleniyor.

Büyüme verilerinin bölgedeki ekonomik duruma dair ipuçları sunması bekleniyor.

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Analistler, ABD’nin tarife hamlelerinin Avrupalı üreticileri ve tedarikçileri zorladığını, devam eden otomotiv tarifeleri ile ertelenen karşılıklı tarifelerin imalat faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı’nın dün yayımladığı raporda, ekonominin ilk çeyrekte tüketim, yatırım ve 2 Nisan’da açıklanan ABD tarifeleri öncesi artan ihracatla %0,2 büyüdüğü belirtildi. Ancak, ihracata dayalı imalat sektöründe düşük iş beklentileri nedeniyle diğer çeyreklerde yavaşlama olabileceği vurgulandı.

Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik bugün İstanbul’da yapılacak ve tarafları buluşturacak barış görüşmeleri bölgenin gündeminde.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere’de ilk çeyrek GSYH çeyreklik yüzde 0,7, yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aştı.

İngiltere’de martta sanayi üretimi aylık ve yıllık yüzde 0,7 azalırken, dış ticaret fazlası 3,7 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Analistler, Avro Bölgesi’nde büyüme verileriyle birlikte ABD’de üretici enflasyonu gibi yoğun veri akışının bugün takip edileceğini belirtti.

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