Avrupa borsaları negatif seyrediyor (1 Ağustos 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 düşüşle 540,50 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 23.705 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 9.075 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 azalışla 40.472 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 14.305 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 kayıpla 7.651 puanda seyrediyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında attığı adımlar piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, ülkenin Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere ülkelerle sağladığı ticaret anlaşmaları, piyasalarda son dönemde risk algısını bir nebze azaltıyor.

ABD'nin tarifelere yönelik aldığı yeni kararlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi zamanlamasına ilişkin piyasa beklentilerinin zayıflaması bölge pay piyasalarından etkili olurken, ülke ekonomilerine dair makroekonomik veriler de öne çıktı.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında dün Almanya’da temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 49,8 Almanya'da imalat sanayi PMI 49,1 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, açıklanan verilerle Bölgede enflasyon-resesyon ikilemi riskinin öne çıkabileceğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirten analistler, tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra Avrupa tarafında Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verisinin öne çıkacağını kaydetti.

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