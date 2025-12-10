Saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 576,4 puanda, FTSE 100 yüzde 1,8 gerileyerek 9.640 puanda, DAX 40 yüzde 0,5 kayıpla 24.058 puanda ve CAC 40 yüde 0,4 azalışla 8.023 puanda işlem görüyor. İtalya'da FTSE MIB %0,6 düşüşle 43.329 puanda, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,2 gerileyerek 16.695 puanda bulunuyor.

Fed'in faiz indirimi beklentileri, ABD'de açıklanan makro verilerle güçlenirken, Fed yetkilileri arasında para politikasında gevşeme konusunda görüş ayrılıkları artıyor.

Bazı yetkililer enflasyonla mücadelede temkinli olunması ve daha fazla veri beklenmesi gerektiğini savunurken, diğerleri uygun ortamın oluştuğunu belirterek indirimleri destekliyor.Analistler, devam eden görüş ayrılıkları ortamında Fed'in ekonomik projeksiyonları ile Powell'ın değerlendirmelerinin piyasalar için belirleyici olacağını vurguluyor.

Jeopolitik cephede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler yakından izlenirken, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas son açıklamalarında bulundu.Kallas, Rusya'nın barış sağlanamaması nedeniyle Avrupa'yı suçladığını ancak bunun doğru olmadığını belirterek, savaşın Avrupa topraklarında yaşandığını ve sonucunun Avrupalıları ilgilendirdiğini ifade etti.

IMF'ye göre Ukrayna'nın 2026-2027 için 135 milyar avro ihtiyacı olduğunu hatırlatan Kallas, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak tazminat kredisi dahil çeşitli yollarla bunu finanse etmeyi teklif ettiğini belirtti.

Kallas, Avrupa'nın savaşı bitirecek ekonomik güce sahip olduğunu ve bu gücün ancak kullanıldığında etkili olacağını vurgulayarak, "AB, tazminat kredisi üzerinde çalışmalı, ayrıca (Rusya'ya) daha fazla yaptırım uygulamalıyız." diye konuştu.

Günün devamında Fed'in faiz kararı ve projeksiyonlarının yanı sıra Lagarde ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek.