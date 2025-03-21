Avrupa borsaları negatif seyrediyor! (21.03.2025)

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.922 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 13.271 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 8.665 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamalarda ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı misillemesinin Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu yükselteceğini söyledi.

Ticari sürtüşmelerin küresel büyümeye ve refaha zarar verdiğini, maliyetleri artırdığını belirten Lagarde, bu durumun üretimi aksattığını ve tedarik zincirlerinde de sorunlara neden olduğunu vurguladı.

Bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesinde ocak ayı cari fazla 34,4 milyar avro oldu.

Bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi takip edilecek.