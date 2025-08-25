Avrupa borsaları negatif seyrediyor! (25 Ağustos 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 559,76 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.242 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 43.157 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 15.327 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.934 puan seviyesinde seyrediyor.

İngiltere'de resmi tatil nedeniyle Londra Borsası kapalı bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajlarının ardından eylülde faiz indirimi beklentisinin artmasıyla pozitif bir seyir izlenirken Avrupa tarafında ise jeopolitik risklerin yeniden artabileceği endişeleri bölge piyasalarını baskılıyor.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler bölge piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi ihtimaline ilişkin, "Putin, Zelenskiy ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil." dedi.

Ayrıca İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler 26 Ağustos'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yavaşladığını ve bunun istihdam açısından düşük bir maliyetle gerçekleştiğini bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz indirimine dair fiyatlamalar güç kazanırken Bankanın ekim ayında 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Hollanda Merkez Bankası (DNB), Hollanda'nın internet bankası Bunq'a kara para aklama denetimlerindeki başarısızlık nedeniyle 2,6 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

Analistler bugün veri gündeminde, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de ise inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin bulunduğunu belirtti.