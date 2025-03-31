Avrupa borsaları negatif seyrediyor! (31.03.2025)

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 38.353 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 13.213 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 7.825 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, gelecek günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa borsaları da negatif seyrederken, Trump tarifelerinin etkilerine ilişkin belirsizlik bölgede satış baskısı oluşturmaya devam ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliğinin (AB), ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington'a "tek vücut" olarak yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.

Scholz, "Bu nedenle ABD'ye şunu söylüyorum, işbirliği Avrupa'nın hedefi olmaya devam ediyor. Ancak ABD bize çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerde olduğu gibi başka seçenek bırakmazsa, AB olarak tek vücut olarak yanıt vereceğiz." dedi.

Trump'ın gümrük tarifelerinin yanında "Önce Amerika" politikalarını da eleştiren Scholz, bunlara verilecek cevabın daha fazla serbest ticaret, daha fazla rekabet gücü ve daha fazla teknolojik egemenlik olduğunu söyledi.

Scholz, ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Piyasalara ve hisse senedi fiyatlarına baktığımızda, şu anda tarife politikamızla yanlış yolda olmadığımızı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da şubat ayı perakende satışlar aylık yüzde 0,8 yıllık 4,9 arttı.

Günün geri kalanında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.