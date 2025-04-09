Avrupa borsaları negatif seyrediyor (9 Nisan 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 düşüşle 472 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,8 azalışla 19.691 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,7 değer kaybıyla 7.694 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 32.724 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,6 azalışla 11.755 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 değer kaybıyla 6.909 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti. Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklaması ise küresel risklerin tekrardan yükselmesine neden oldu.

Bu gelişmeyle Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bölge genelinde ana gündem gümrük vergileri olmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu yeni gümrük tarifelerinin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Görüşmede küresel ekonomi için istikrar ve öngörülebilirliğin hayati önem taşıdığını belirten von der Leyen, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin neden olduğu geniş çaplı kesintilere cevaben, dünyanın en büyük iki pazarı olarak Avrupa ve Çin'in, serbest, adil ve eşit bir oyun alanına dayanan, reformdan geçmiş güçlü bir ticaret sistemini destekleme sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, tarifelerin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulunarak gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Trump'ın ilan ettiği gümrük tarifelerinin İtalyan sanayisi ve ekonomisi üzerindeki etkileri ve alınacak önlemleri görüşmek üzere iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi. Başbakan Meloni'nin söz konusu toplantıda, 17 Nisan'da Washington'a gidip ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söylediği kaydedildi.

İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva da ABD'nin İspanya'ya uyguladığı gümrük vergilerinin etkisinin İspanya Merkez Bankası'nın 2025 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine yol açacağını söyledi.

Günün geri kalanında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edilecek.