Avrupa borsaları Nvidia ve tarife kararıyla coştu! (29 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 551 puanda, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.185 puanda, İngiltere’de FTSE 100 endeksi önceki kapanışına yakın 8.740 puanda işlem görüyor.
İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 40.322 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 14.128 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 7.862 puanda seyrediyor.
Küresel piyasalarda, Nvidia’nın güçlü finansal sonuçları ve ABD’de tarifelere ilişkin mahkeme kararının yanı sıra, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine ve Elon Musk’ın Trump yönetiminden ayrılmasına odaklandı.
Yatırımcılar dikkat... Borsa yeni güne yükselişle başladı! (29 Mayıs 2025)
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelerde yetkisini aştığına karar vererek, bu tarifelerin uygulanmasını durdurdu.
Kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında başkana tanınan gümrük vergisi düzenleme yetkisini aştığı vurgulandı.
Analistler, tarifelerle ilgili gelişmelerin Avrupa’daki yatırımcıların da ilgisini çektiğini, ABD yönetimi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife görüşmelerinin geleceğine dair belirsizliklerin arttığını belirtti.
Bugün ABD’de büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.