Avrupa borsaları perakende hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı

Perakende hisselerindeki alışlarla gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,78 artışla 427,86 puana çıktı. Stoxx 600 perakende endekslerinin günü 4,48 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 artarak 7.423,03 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 değer kazanarak 12,402,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,95 artışla 6.333,59 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33’lük yükselişle 22.610,4 puana yükseldi.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,90'lık artışla 1,013 seviyelerinden işlem gördü.
Analistler, hafta sonu açıklamalarda bulunan ECB yetkililerinin şahin yorumlarını sürdürdüğünü, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
Yarınki ağustos enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonla mücadele amacıyla art arda üçüncü 75 baz puanlık faiz artırımını gerçekleştirmesinin beklendiği eylül toplantısı öncesinde Fed yetkililerinin göreceği enflasyona ilişkin son veri olacak. (AA)
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