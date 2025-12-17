Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 581,6 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 24.173 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 prim yaparak 9.798 puanda seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.115 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 44.246 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 16.964 puan seviyesinde işlem görüyor.Bölgeden gelen makroekonomik verilere göre İngiltere'de yıllık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun Kasım'da yüzde 3,5 olacağı yönündeydi. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 geriledi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürdüğünü ifade ederek, günün kalan kısmında Avro Bölgesi enflasyon verileri başta olmak üzere Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının izleneceğini belirtti.