Teknoloji hisselerindeki düzeltme korkuları hafiflerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD eylül istihdam verilerine kilitlendi. Saat 11:20 itibarıyla pan-Avrupa Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1 artışla 567 puanda işlem görürken, FTSE 100 yüzde 0,7 yukarıda 9.573 puanda, DAX 40 yüzde 0,9 kazançla 23.406 puanda ve CAC 40 yüzde 1,2 primle 8.046 puanda seyrediyor. İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 yükselerek 43.108 puana, İspanya IBEX 35 ise yüzde 0,4 artışla 15.988 puana ulaştı.

Nvidia'nın güçlü sonuçları, AI odaklı rallinin sürdürülebilirliğine dair endişeleri geçici olarak yatıştırdı; Avrupa teknoloji endeksi yüzde 1,8'lik sıçramayla öne çıktı, ASML ve Infineon gibi hisseler yüzde 2,8 kazandı.

Küresel piyasalar da bu pozitif havadan etkilenirken, X platformunda yatırımcılar Nvidia'nın Frankfurt listeli hissesindeki yüzde 6,2'lik yükselişi ve genel piyasa duyarlılığını tartışıyor.

Bu arada, Almanya'da ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 1,8 gerileyerek beklentilerin biraz üzerinde (daha az düşüş) gerçekleşti; aylık değişim ise eylül ayına göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu veri, enflasyon baskılarının hafiflemesini işaret ederek ECB'nin gevşeme politikalarına destek sunabilir.

Analistler, Fed'in aralık ayı faiz kararına ipucu verecek ABD istihdam raporuna odaklanıyor. Eylül için beklenen 50 bin iş artışı ve yüzde 4,3'lük işsizlik oranı, zayıf gelirse faiz indirim beklentilerini güçlendirebilir; güçlü veri ise piyasalarda temkinliliği artırır.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi gibi veriler izlenecek. Jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna gerilimiyle devam ederken, savunma hisselerinde (örneğin Rheinmetall'de yüzde 7 düşüş) baskı sürüyor.